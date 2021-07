01.07.2021, PP Niederbayern



Schleierfahnder nehmen Drogenkurier fest

PASSAU. Im ICE von Frankfurt am Main nach Wien haben Passauer Schleierfahnder gestern Mittwoch (30.06.2021), kurz nach 20.00 Uhr, einen 36-jährigen Drogenkurier festgenommen.

Der Mann mit Wohnsitz in Spanien war im ICE 229 unterwegs von Amsterdam nach Wien. Als ihn die Fahnder kurz vor dem Passauer Hauptbahnhof kontrollierten übergab er den Beamten zunächst eine geringe Menge Marihuana in Form eines fertigen Joints.



Bei der weiteren Überprüfung bei der Grenzpolizeiinspektion Passau fanden die Beamten schließlich am Körper des 36-Jährigen zwei Plomben mit rund 180 Gramm Kokain. Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo Passau übernommen.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau erging mittlerweile Haftbefehl gegen den 36-Jährigen, u. a. wegen des dringenden Tatverdachts der illegalen Einfuhr von Kokain. Er wurde heute (01.07.2021) nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Passau in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Veröffentlicht: 01.07.2021, 15.20 Uhr