Erst Sachbeschädigung, jetzt Diebstahl – Erneuter Zeugenaufruf

EICHENDORF (LKRS. DINGOLFING-LANDAU). Wie bereits berichtet, verschaffte sich am Mittwoch (23.06.21) zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Testzentrum am Marktplatz in Eichendorf. Zwischenzeitlich kam es zu zwei ähnlich gelagerten Fällen, in einem Fall wurde ein Laptop entwendet.

Bezugsmeldung

Am Freitag (25.06.21) gegen 08:10 Uhr und Montag (28.06.21) gegen 08:30 Uhr verschaffte sich bisherigen Erkenntnissen zufolge derselbe unbekannte Täter wie am Mittwoch vergangener Woche erneut unbefugt Zutritt zu den Büroräumlichkeiten des Testzentrums am Marktplatz in Eichendorf. Am Freitag entwendete er dabei auch einen Laptop im Wert von rund 700€. Ein etwaiger Datenmissbrauch oder sonstige Folgehandlungen sind aufgrund des installierten IT-Sicherheitssystems nicht möglich. Der unbekannte Täter trat gegenüber einer anwesenden Reinigungskraft scheinbar glaubhaft als Berechtigter auf und trug wohl auch entsprechende Bekleidung.



Die Ermittlungen wurden mittlerweile bei der Polizeiinspektion Landau a.d.Isar intensiviert. In Absprache mit dem Landratsamt Dingolfing-Landau soll in Kürze eine Videoüberwachung an allen Schnellteststationen im Landkreis Dingolfing-Landau und am betroffenen Testzentrum eingerichtet werden. Die Ermittler der PI Landau bitten weiter um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben zu den Vorfällen oder der verdächtigen Person machen kann, wird gebeten sich unter 09951/9834-0 zu melden.





