Illegal eingereiste Jugendlichen aufgegriffen

WÖRTH/ISAR, LKR. LANDSHUT. Am Donnerstag, 24.06.2021, gegen 21.15 Uhr, wurden vier illegal auf einem Lkw eingereiste afghanische Jugendliche aufgegriffen.

Beim Öffnen des Laderaumes seines Lkw stellte ein 33-jähriger Lkw-Fahrer vier Jugendliche im Laderaum fest und verständigte daraufhin die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die zwischen 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen ohne Kenntnis des Fahrers in Rumänien in den Lkw gebracht. Die Kriminalpolizei Landshut hat Ermittlungen wegen unerlaubter Einreise aufgenommen. Die Jugendlichen werden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Jugendamt übergeben.



