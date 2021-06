25.06.2021, PP Niederbayern



Streitigkeit endet mit Stichverletzung

BÜCHLBERG (LKRS. PASSAU). Am Donnerstagabend kam es vor einer Asylbewerberunterkunft in Büchlberg zu einem Streit zwischen zwei afghanischen Männern. Ein 29-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 19:45 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen einem 29- und einem 24-jährigen Mann. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde der 24-Jährige am Boden mit Schlägen traktiert und offenbar auch mit einem Messer attackiert. Er erlitt Stichverletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 29-jährige Tatverdächtige konnte in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen werden. Auch das Tatmesser wurde aufgefunden und sichergestellt.



Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige konnte zwischenzeitlich wieder entlassen werden





Veröffentlicht am 25.06.21, 09:20 Uhr

geändert am 25.06.21, 12:30 Uhr