18.06.2021, PP Niederbayern



Brand in Holzpalettenwerk – Nachtrag

JOHANNISKIRCHEN (LKRS. ROTTAL-INN). Wie bereits berichtet kam es am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr zu einem Brandfall in einem Holzpalettenwerk. Am Freitag begutachteten Ermittler der Kriminalpolizei den Brandort.

Bezugsmeldung

Den Brandermittlungen zufolge dürfte der Brand im Bereich der Trockenkammer ausgebrochen sein. Anhaltspunkte für eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung konnten nicht festgestellt werden. Es ist von einer technisch bedingten Ursache auszugehen. Zur Höhe des Sachschadens können keine genaueren Angaben gemacht werden.





Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, Maximilian Bohms, POK, 09421/868-1013

Veröffentlicht am 18.06.2021, 14:20 Uhr