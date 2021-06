18.06.2021, PP Niederbayern



Mann von mehreren Personen attackiert – Erneuter Zeugenaufruf

PASSAU. Wie bereits berichtet kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem körperlichen Angriff auf einen 44-jährigen Mann. Die Kriminalpolizei bittet mit einer ergänzenden Täterbeschreibung erneut um Hinweise.

Bezugsmeldung

Der 44-Jährige erlitt bei dem Übergriff Verletzungen im Gesicht und den Extremitäten. Er wurde bereits operiert und muss weiterhin im Krankenhaus bleiben. Den ersten Ermittlungen und eingehenden Zeugenhinweisen zufolge können die Personenbeschreibungen wie folgt präzisiert werden:



Männlich, 190 cm, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, dunkler Vollbart, weißes Hemd, hellhäutig, Unterlippenpiercing, hochdeutsch-bayerische Sprache

Männlich, 175 cm, schlank, kurz rasierte dunkle Haare, kein Bart, blau-graue Shorts, helles Hemd, hellhäutig, hochdeutsch-bayerische Sprache

Männlich, 175 cm, schlank, dunkle lockige kurze Haare, schwarzer Schnurrbart, dunkler Teint, hochdeutsche Sprache

Männlich, Gipsarm oder Arm in Verband eingebunden

Eine weitere Person ohne bislang bekannte Beschreibungsmerkmale

Die zwei erstgenannten Personen dürften bisherigen Erkenntnissen zufolge als Haupttäter agiert haben. Insbesondere zu den beiden letztgenannten Personen liegen bislang kaum Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau bittet daher nochmals dringend um Zeugenhinweise. Wer am Donnerstag, den 17.06.2021 zwischen 01:00 Uhr und 01:45 Uhr im Bereich Innstraße/Nikolastraße/Karolinenplatz/Augustinergasse/Uniwiese/Innstegaula unterwegs war und sachdienliche Wahrnehmungen gemacht, wird gebeten sich bei der Polizei unter 0851/9511-0 zu melden. Möglicherweise hielt sich die gesuchte Personengruppe auch schon längere Zeit vor dem Vorfall in dem Bereich auf.





Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, Maximilian Bohms, POK, 09421/868-1013

Veröffentlicht am 18.06.2021, 14:20 Uhr