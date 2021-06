18.06.2021, PP Niederbayern



Frau tot aufgefunden – Unterbringungsbefehl erlassen

LANDAU A.D.ISAR (LKRS. DINGOLFING-LANDAU). Wie bereits berichtet werden derzeit Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts zwischen Eheleuten geführt. Der 58-jährige Ehemann wurde bereits am Mittwoch vorläufig festgenommen.

Bezugsmeldung vom 17.06.2021

Der Tatverdächtige musste zunächst aufgrund Tablettenintoxikation in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Donnerstag konnte er aus dem Krankenhaus entlassen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Gegen den 58-Jährigen erging ein Unterbringungsbefehl. Er befindet sich nun in einem Bezirkskrankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Landshut in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Landshut.





Veröffentlicht am 18.06.2021, 11:40 Uhr