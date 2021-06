18.06.2021, PP Niederbayern



Bei Forstarbeiten tödlich verletzt

KELHEIM. Am Donnerstag wurde ein 78-jähriger Kelheimer tot in einem Waldstück aufgefunden. Er wurde von einem herabfallenden Ast getroffen.

Ein Angehöriger fand den 78-jährigen Mann am Donnerstagnachmittag in seinem Privatwaldstück zwischen Weltenburg und Kelheim östlich von der Staatsstraße 2233 und alarmierte Polizei und Rettungskräfte. Offenbar wurde der Rentner bei Waldarbeiten für die private Holzversorgung von einem schweren Ast am Kopf getroffen. Bislang liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. Vielmehr ist von einem alleinbeteiligten Unfallgeschehen auszugehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Todesfall übernommen.





Veröffentlicht am 18.06.2021, 08:20 Uhr