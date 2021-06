16.06.2021, PP Niederbayern



Einbruch in Geschäft - Zeugenaufruf

DEGGENDORF, LKR. DEGGENDORF. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 14.06.2021, gegen 01.15 Uhr, brachen zwei Unbekannte in ein Geschäft im Steinbruchweg ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Einbruchs.

Die beiden unbekannten Männer drangen über ein Fenster in den Bürotrakt eines Geschäftes für Heimtierbedarf ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei wurde die akustische Alarmanlage ausgelöst, aufgrund dessen die Einbrecher ohne Beute flüchteten. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.



Ein 17-jähriger Anwohner, der durch den akustischen Alarm aufmerksam wurde, konnte die beiden Einbrecher Richtung Industriestraße weglaufen sehen.



Die beiden Einbrecher werden wie Folgt beschrieben:

1. Unbekannter: ca. 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, beleibt, bekleidet mit einem Kapuzenpulli in grün und schwarz mit weißen Querstreifen in der Körpermitte, schwarze Hose

2. Unbekannter: ca. 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, bekleidet mit einem gelb-beigen Kapuzenpulli, schwarzer Maske, schwarzer Hose und weißen Schuhen

Die Kriminalpolizei Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen die in der Nacht von 13.06.2021 auf 14.06.2021 verdächtige Personen im Bereich Steinbruchweg und Industriestraße gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Die Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei Deggendorf, Tel. 0991/3896-0.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Johann Lankes, Tel. 09421/868-1012

Veröffentlicht am 16.06.2021, 15.32 Uhr