15.06.2021, PP Niederbayern



Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verstorben – Zeugen des Unfalls gesucht

DEGENDORF, LKR. DEGGENDORF. Am Dienstag, 15.06.2021, gegen 10.40 Uhr, kam es in der Graflinger Straße, kurz vor der Industriestraße, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Rollerfahrer tödlich verunglückte.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 47-jährige Rollerfahrer stadteinwärts und kam aus nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn der Graflinger Straße ab. Er fuhr gegen eine Absperrschranke eines Gewerbetriebes und stürzte, dabei zog sich der 47-Jährige tödliche Verletzungen zu. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Deggendorf wurde ein Gutachter mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Der Roller wurde von der Polizei sichergestellt.



Die Polizeiinspektion Deggendorf und die Verkehrspolizei Deggendorf haben eine Ermittlungsgruppe zur Klärung der Unfallursache gegründet. Die Verkehrspolizei Deggendorf sucht Zeugen des Unfalls. Personen die den Unfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Deggendorf, Tel. 0991/9896-0, in Verbindung zu setzen.



Veröffentlicht am 15.06.2021, 16.03 Uhr