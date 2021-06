15.06.2021, PP Niederbayern



Sexueller Übergriff auf Frau – Ergänzender Zeugenaufruf

DINGOLFING. Am gestrigen Montag (14.06.2021) ist es kurz vor 22.00 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem schweren sexuellen Übergriff auf eine 38-jährige Frau gekommen. Der Täter ist nach vor flüchtig.

Die Kripo Landshut bittet erneut um sachdienliche Hinweise und ergänzt den bisherigen Zeugenaufruf dahingehend, dass die Tat mit großer Wahrscheinlichkeit bereits auf Höhe des sog. „Takko-Kreisels“ ihren Ausgangspunkt nahm, d. h., der Täter hat bereits dort die Frau auf Ihrem Nachhausweg angesprochen und ist ihr dann offensichtlich erst Richtung Kreisverkehr beim Scaterpark gefolgt und wurde dann bereits auf dem Gehweg sowie in Richtung Isarbrücke sowie auf der Isarbrücke gegenüber der Frau zudringlich.

Zeugenaufruf im Bereich des Skaterparks und des sog. „Takkokreisels“

In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Landshut, Tel. 0871/9252-0, nochmals um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere möchten sich Zeugen melden, die in der Zeit zwischen 21.30 Uhr bis 22.00 Uhr im Bereich des sog. „Takko-Kreisels“, gegenüber der dortigen Eisdiele verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bzw. Personen, die im Bereich des Skaterparks bis über die Isarbrücke entsprechende Beobachtungen gemacht haben.



Die Ermittler können zudem nicht ausschließen, dass der Fahrer eines silberfarbenen Fahrzeugs das Geschehen beobachtet haben könnte. Dieser Fahrer(in) wird dringend als Zeuge gesucht und möchte sich mit der Kripo Landshut in Verbindung setzen.



Täterbeschreibung

Ca. 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, leicht untersetzte Figur, bekleidet war er mit einer dunklen Hosen, einem dunklen T-Shirt, ungepflegtes Erscheinungsbild, insbesondere ungepflegte Zähne und Bart, braune Augen, der Mann roch auffallend nach Alkohol, er sprach Deutsch mit unbekanntem ausländischem Akzent.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 15.06.2021, 15.25 Uhr