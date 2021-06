14.06.2021, PP Niederbayern



Einbruch in Supermarkt – Zeugenaufruf

EGGENFELDEN (LKRS. ROTTAL-INN). Im Laufe des vergangenen Wochenendes ist ein unbekannter Täter in einen Netto-Supermarkt in der Pfarrkirchener Straße in Eggenfelden eingebrochen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Marktleiterin eines Lebensmittel-Discounters informierte die zuständige Polizeiinspektion Eggenfelden am Montagmorgen über einen Einbruch. Offenbar war ein unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam über ein rückseitiges Fenster in die Büroräume eingestiegen. Ein dort befindlicher Tresor wurde aufgeflext und Bargeldeinnahmen im unteren 5-stelligen Bereich entwendet. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000€.



Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten sich unter 0851/9511-0 bei der Kriminalpolizei Passau zu melden.





Veröffentlicht am 14.06.2021, 14:20 Uhr