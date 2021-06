14.06.2021, PP Niederbayern



Ein Schwerverletzter nach Auseinandersetzung – Kripo Landshut ermittelt

DINGOLFING. Mit dem Rettungshubschrauber musste am Sonntag, 13.06.2021, in den frühen Morgenstunden ein 41-Jähriger in eine Klinik eingeliefert werden, nachdem er zuvor mit einem schweren Gegenstand attackiert wurde.

Aus bislang unbekannten Gründen attackierte ein 83-Jähriger seinen 41-jährigen Sohn während dieser schlief mit einem schweren Gegenstand und fügte ihm schwere Kopfverletzungen sowie eine Stichwunde mit einem spitzen Gegenstand zu.



Der Sohn konnte sich in dem Mehrfamilienhaus im Dingolfinger Norden bei einem Nachbarn in Sicherheit bringen. Er musste mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Der 83-Jährige wurde festgenommen, die Kripo Landshut hat die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Mordes übernommen. Über die Haftfrage wird im Laufe des heutigen Tages entschieden.



Veröffentlicht: 14.06.2021, 10.50 Uhr