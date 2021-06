11.06.2021, PP Niederbayern



34-Jähriger aus Bezirkskrankenhaus abgängig - Weitere Personenbeschreibung

STRAUBING. Seit Freitag, 11.06.2021, etwa 14:00 Uhr, sucht die Polizei nach einem 34-jährigen Mann, der bei einem begleiteten Ausgang geflüchtet ist. Es liegt eine Ergänzung der Personenbeschreibung vor.

Weitere Links



Nach neusten Erkenntnissen trägt der Entwichene keinen Kinnbart. Auffällig ist eine große Spinnennetztätowierung an einem Ellbogen.





Neue Personenbeschreibung:

Der Gesuchte ist ca. 180 cm groß, wiegt etwa 90 kg, hat eine Glatze, sowie Tätowierungen an den Armen. Auffällig ist eine große Spinnennetztätowierung an einem Ellbogen. Bekleidet ist er mit einer kurzen Sporthose, einem schwarzen T-Shirt, Sonnenbrille, weißen Sneakers mit schwarzen Applikationen sowie einer kleinen braunen (Bauch-)Tasche mit rot-grünen Streifen. Eventuell hat der Entwichene sein Shirt gewechselt und trägt nun ein weißes T-Shirt.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Johann Lankes, Tel. 09421/868-1012