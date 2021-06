11.06.2021, PP Niederbayern



34-Jähriger aus Bezirkskrankenhaus abgängig

STRAUBING. Seit Freitag, 11.06.2021, etwa 14:00 Uhr, sucht die Polizei nach einem 34-jährigen Mann, der bei einem begleiteten Ausgang geflüchtet ist. Der Mann muss in das Bezirkskrankenhaus Straubing zurückgebracht werden. Die Polizei Straubing bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach der Person.

Der 34-Jährige entfernte sich im Rahmen eines genehmigten Spaziergangs von seiner Gruppe und flüchtete auf Höhe der OMV Tankstelle in der Regensburger Straße in unbekannte Richtung. Von der Person geht unter Umständen auch eine Gefahr für Unbeteiligte aus. Die Polizei bittet darum, den Mann nicht anzusprechen. Bei Antreffen bitte sofort die Polizei verständigen.



Die Polizei fahndet intensiv mit vielen Einsatzkräften nach der Person, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Bisher ist der Aufenthalt des Entwichenen nicht geklärt.



Personenbeschreibung:

Der Gesuchte ist ca. 180 cm groß, wiegt etwa 90 kg, hat eine Glatze, einen Kinnbart, sowie Tätowierungen an den Armen. Bekleidet ist er mit einer kurzen Sporthose, einem schwarzen T-Shirt, Sonnenbrille, weißen Sneakers mit schwarzen Applikationen sowie einer kleinen braunen (Bauch-)Tasche mit rot-grünen Streifen. Eventuell hat der Entwichene bereits sein Shirt gewechselt und trägt nun ein weißes T-Shirt.



Hinweise an die zuständige Polizeiinspektion Straubing unter 09421/868-0 oder direkt unter 110 beim Polizeinotruf.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Johann Lankes, Tel. 09421/868-1012