Starke Rauchentwicklung in einem Schulgebäude

SCHÖLLNACH, LKR. DEGGENDORF. Am Freitag, 11.06.2021, gegen 10.15 Uhr, kam es in der Grundschule Schöllnach zu einer starken Rauchentwicklung. Mehrere Klassen mussten das Gebäude verlassen.

In einem zu diesem Zeitpunkt nicht genutzten Unterrichtsraum wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt, die von einem Feuer an einem Einrichtungsgegenstand verursacht wurde. Zur Sicherheit mussten sechs Klassen das Schulgebäude verlassen. Verletzt wurde nach bisherigem Erkenntnisstand durch das Feuer und den Rauch niemand. Da Aufgrund der ersten Ermittlungen eine vorsätzliche Tat nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei Deggendorf in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf die Ermittlungen übernommen.



Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei ungefähr 1.000 Euro.



