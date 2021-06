10.06.2021, PP Niederbayern



Überfall auf Joggerin und Spaziergängerin – Kripo Landshut gründet „EG Fahrrad“

NEUSTADT A. D. DONAU, BAD GÖGGING, LKR. KELHEIM. Nach dem gestrigen Überfall auf eine 44-jährige Spaziergängerin fahndet die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter. Die Ermittler prüfen auch einen möglichen Zusammenhang mit dem Vorfall in Neustadt a.d.Donau Ende Mai 2021.

Ab sofort erhöht die Polizeiinspektion Kelheim mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei und Einsatzkräften aus dem gesamten Präsidiumsbereich deutlich die Polizeipräsenz, u. a. mit uniformierten Streifen, Fahrradstreifen sowie Streifen mit Diensthunden. Insbesondere im Raum Bad Gögging und Neustadt a. d. Donau werden intensive Fahndungsmaßnahmen durchgeführt.



Die Kripo Landshut hat heute die Ermittlungsgruppe (EG) „Fahrrad“, eingerichtet, in die sämtliche Fachdienststellen von Kriminal- und Schutzpolizei eingebunden sind und die eng mit der Staatsanwaltschaft Regensburg zusammenarbeitet. Die Kriminalpolizei Landshut führte heute, unterstützt durch Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei und der Dokumentationsgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord, eine nochmalige großflächige Absuche des Tatortes vom 09.06.2021 nach Beweismitteln durch. Zum Ergebnis der Absuche können aufgrund der laufenden Ermittlungen keine Angaben gemacht werden.



Die Ermittler sind nach wie vor dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, deshalb ergeht erneut ein Zeugenaufruf zu den beiden Taten. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein!



Zeugenaufruf und Täterbeschreibung zum Überfall auf Joggerin am 27.05.2021

Zu dem Überfall auf die Joggerin ergeht erneut der Aufruf an alle Personen, die am 27.05.2021, gegen 20.15 Uhr auf der Staatsstraße 2144 von Heiligenstadt bzw. aus Abensberg kommend in Richtung Neustadt unterwegs waren. Ist Verkehrsteilnehmern im Bereich Neustadt a.d.Donau/Neubausiedlung ein Radfahrer aufgefallen?

Zeugenaufruf und Täterbeschreibung zum Überfall auf Spaziergängerin am 09.06.2021

Auch der Täter vom gestrigen Überfall auf die Spaziergängerin war mit einem Fahrrad unterwegs. Der Mann wird als ungefähr 170 cm groß beschrieben, bekleidet war er mit einer hellgrauen Hose, einer schwarzen Steppjacke, dunkelgrünem T-Shirt mit gelbem Emblem, über den Kopf und das Gesicht hatte er eine graue Haube mit Loch gezogen. Der Mann hatte vermutlich schwarze Haare, einen dunklen Teint und sprach gebrochen Deutsch mit unbekanntem Akzent. Das Fahrrad hatte einen Gepäckträger, war erkennbar alt und für den Täter zu klein.

Hinweistelefon bei der Kripo Landshut

Die Kripo Landshut hat zur Entgegennahme von Hinweisen ein eigenes Hinweistelefon eingerichtet. Dieses ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0871/9252-2222 erreichbar. Wer kann Hinweise zu den geschilderten Taten geben? Wer kann Hinweise zu den beschriebenen Personen oder dem Fahrrad geben? Möglicherweise wurde der Fahrradfahrer an anderen Orten in der Umgebung um Neustadt a.d.Donau bzw. Bad Gögging gesehen!



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, Tel. 0162/2698654

Veröffentlicht am 10.06.2021, 16.44 Uhr