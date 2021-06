08.06.2021, PP Niederbayern



Brandfall ohne Personenschaden

Breitenberg, Lkr. Passau

Am Dienstag, 08.06.21, geriet gg. 17.00 h ein Sägewerk am Mühlweg in Brand.

Aus noch unbekannter Ursache brach im Kellerbereich der Werkshalle ein Feuer aus. Der Brand griff schnell auf die gesamte Werkshalle über. Eine Ausbreitung auf die Schreinerei und das Wohngebäude konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Personen waren nicht in Gefahr. Der Schaden wird auf 150 000 € geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen am Brandort hat der Kriminaldauerdienst aus Passau übernommen.



Medien-Kontakt: Pol.-Präs. Ndby., Einsatzzentrale, Anton Pritscher, EPHK, 09421-868-1410

Veröffentlicht am 08.06.2021 um 23.15 Uhr