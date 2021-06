08.06.2021, PP Niederbayern



Raubversuch auf Discounter-Parkplatz

PASSAU. Der Raubversuch eines 15-Jährigen scheiterte am beherzten Einschreiten einer Zeugin.

Am Montag gegen 14:15 Uhr forderte ein 15-jähriger Passauer durch Vorhalten eines Messers Geld von einer 77-jährigen Frau auf einem Parkplatz im Passauer Ortsteil Hacklberg. Als die 77-Jährige um Hilfe rief, kam eine Zeugin hinzu. Eine 46-jährige Tiefenbacherin schritt ein und vertrieb den Jugendlichen, der sich in ein nahegelegenes Waldstück flüchtete. Wenig später konnte eine Streife der Polizeiinspektion Passau den 15-Jährigen festnehmen. Die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Raubdelikts übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Passau. Der 15-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und an seine Eltern übergeben.





Veröffentlicht am 08.06.2021, 09:35 Uhr