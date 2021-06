04.06.2021, PP Niederbayern



Versuchter Einbruch – Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

PASSAU. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchte ein unbekannter Täter in ein Juweliergeschäft im Steinweg einzubrechen.

Etwa gegen 03:30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über eine Schaufensterscheibe in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Der Versuch, die Scheibe einzuschlagen, misslang. Dabei entstand Sachschaden in Höhe rund 4.500€.



Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Einbruchsversuch dürfte im näheren Umkreis zu hören gewesen sein. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten sich unter 0851/9511-0 bei der Passauer Kripo zu melden.





Veröffentlicht am 04.06.2021, 09:45 Uhr