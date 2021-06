03.06.2021, PP Niederbayern



Widerruf einer Vermisstenfahndung

Postau, Lkr. Landshut

Der seit gestern vermisste Norbert Werth wurde heute morgen im Gemeindebereich Postau tot aufgefunden.

Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung wurde der Gesuchte heute Morgen, gg. 08.45 Uhr, bei einem Waldstück in der Nähe von Postau tot in seinem Pkw aufgefunden. Als Ursache für den Tod wird ein Unglücksfall angenommen. Der Kriminaldauerdienst aus Landshut hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die Angehörigen sind bereits verständigt.



Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!



Veröffentlicht am 03.06.2021 um 11.30 Uhr