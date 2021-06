02.06.2021, PP Niederbayern



Tote Person bei Feldarbeiten aufgefunden – Ermittlungen der Kripo Landshut

WALLERSDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Ein Landwirt hat am Dienstag (01.06.2021), gegen 13.00 Uhr bei Feldarbeiten eine tote Person gefunden.

Der Leichnam lag etwa in der Mitte eines Feldes zwischen Wallersdorf und Haunersdorf. Die Landshuter Kripo hat die aufgrund der unklaren Todesursache die weiteren Ermittlungen übernommen. Es ist anzunehmen, dass die Person schon längere Zeit auf dem Feld gelegen hat.



Aufgrund eines aufgefundenen Ausweises gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen 37-Jährigen Rumänen handelt. Zu den Umständen, wie der Mann auf das Feld kam und zur Feststellung einer möglichen Todesursache sind noch weitere Untersuchungen erforderlich. Ein mögliches Unfallgeschehen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.



Zeugenaufruf der Kripo

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Wer hat möglicherweise bereits seit Anfang Mai in Wallersdorf im Bereich der Osenstraße bzw. in der Nähe der Bahngleise verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise werden an die Kripo Landshut, Tel. 0871/9252-0, erbeten.

Wem sind Gepäck- oder Kleidungsstücke aufgefallen?

Die Ermittler gehen derzeit auch davon aus, dass dem Mann u. U. Gepäckstücke oder Kleidungsgegenstände fehlen könnten. Wer in der Nähe des Fundortes derartige Gegenstände gesehen hat und diese nicht zuordnen kann, wird ebenfalls gebeten, sich bei der Kripo Landshut zu melden.

Voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages wird der Bereich um den Fundort nochmals mit größeren Polizeikräften abgesucht. Bereits gestern war kurzzeitig ein Polizeihubschrauber im Einsatz.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 02.06.2021, 09.15 Uhr