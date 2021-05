31.05.2021, PP Niederbayern



Pkw-Brand - Kriminalpolizei ermittelt

POCKING (LKRS. PASSAU). In den frühen Morgenstunden wurde eine 55-jährige Frau auf einem Parkplatz in Pocking durch einen Fahrzeugbrand schwer verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 55-jährige Frau aus dem Landkreis Passau gegen 03:00 Uhr den Parkplatz des Pockinger Naturfreibads an. Dort geriet der VW Polo aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Pkw wurde sichergestellt und wird nun untersucht. Der Pkw brannte vollständig aus, der Sachschaden beträgt rund 6.000€. Die Geschädigte wurde mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.





Zeugenaufruf

Zur weiteren Ermittlung des Vorfalls bittet die Kriminalpolizeiinspektion Passau um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu dem Brand machen kann, zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr Fahrzeuge oder Personen in der Nähe des Pockinger Freibads gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 0851/9511-0 bei der Kriminalpolizei Passau zu melden.





Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, Maximilian Bohms, POK, 09421/868-1013

Veröffentlicht am 31.05.2021, 10:45 Uhr