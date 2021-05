31.05.2021, PP Niederbayern



Tödlicher Verkehrsunfall

KELHEIM. Am Sonntag, den 30.05.21, gegen 18:20 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße KEH15 in Herrnsaal (Lkrs. Kelheim) ein schwerer Verkehrsunfall

Eine 24-jährige BMW-Fahrerin fuhr von Kapfelberg kommend in westlicher Richtung. Sie wollte nach links in den Herrnsaaler Ring abbiegen. Zeitgleich kam ihr aus Richtung Kelheimwinzer ein Motorradfahrer entgegen. Die BMW-Fahrerin übersah den Kradfahrer und es kam im Einmündungsbereich zu einem Frontalunfall.



Der 57-jährige Motorfahrer aus dem Landkreis Kelheim erlitt so schwere Verletzungen, dass er nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb. Die BMW-Fahrerin erlitt einen starken Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.



Medienkontakt: Polizeiinspektion Kelheim, PHK Röhrl, Tel. 09441 / 5042-0

Veröffentlicht am 31.05.2021 um 02.45 Uhr