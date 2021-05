28.05.2021, PP Niederbayern



Unbekannter greift Joggerin an – Zeugenaufruf der Kripo Landshut

NEUSTADT A. D. DONAU, LKR. KELHEIM. Ein bislang unbekannter Mann hat gestern (27.05.2021) kurz vor 20.30 Uhr eine Joggerin angegriffen. Die Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, der Mann flüchtete unerkannt.



Wetterschutzhütte

Eine 41-jährige Frau aus Neustadt a. d. Donau joggte gestern Abend nach 20.00 Uhr auf dem Radweg neben der Staatsstraße 2144 (Neustadt a. d. Donau / Aumühle Allersdorf) in Richtung Neustadt a.d. Donau, als sie unvermittelt auf Höhe einer dort stehenden, offenen Wetterschutzhütte von einem Mann an den Haaren gepackt wurde. Er versuchte auch, sie mit einem scharfkantigen Gegenstand am Oberkörper zu verletzen. Bei der Abwehr des Angriffs erlitt die Frau leichte Verletzungen an der Hand, zudem erlitt sie durch den Angriff einen Schock. Der unbekannte Mann flüchtete anschließend in Richtung Staatsstraße nach Süden. Nachdem die Frau nach dem Überfall vergeblich versuchte, vorbeifahrende Autofahrer anzuhalten, lief sie nach Hause und verständigte von dort die Polizei.



Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verliefen bislang ohne Ergebnis. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Landshut hat noch am Abend die Ermittlungen vor Ort übernommen.



Der unbekannte Mann wird auf ca. 20-40 Jahre geschätzt, etwa 180 cm groß. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine schwarze Sturmhaube.

Dringender Zeugenaufruf der Kripo Landshut



Eingrenzung der Tatörtlichkeit Kartenmaterial/Quellenangabe: Bayerische Vermessungsverwaltung

Die Kripo Landshut bittet nun dringend um Zeugenhinweise unter Tel. 0871/9252-0.



Der Aufruf ergeht insbesondere an die Verkehrsteilnehmer, die gestern, gegen 20.15 Uhr auf der Staatsstraße 2144, von Heiligenstadt bzw. aus Abensberg kommend in Richtung Neustadt a.d. Donau, unterwegs waren. Wer hatte den Vorfall unmittelbar vor dem Ortseingang von Neustadt bemerkt, bzw. wer hat in der Zeit von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr einen Mann im Bereich Neustadt a. d. Donau/Neubausiedlung gesehen, auf den die Beschreibung passt?

Der Aufruf ergeht zudem an einen Radfahrer, der der Joggerin auf ihrer Laufrunde vor dem Übergriff begegnet war. Hat er Wahrnehmungen zur Person machen können, auf die die Personenbeschreibung passt?



Auch die Bewohner von Neustadt a. d. Donau, insbesondere die der Neubausiedlung am Ortsausgang, sind aufgerufen, etwaige Wahrnehmungen im zeitlichen Zusammenhang zum Tatgeschehen mitzuteilen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, KHK Günther Tomaschko,

Tel. 09421/868-1014