27.05.2021, PP Niederbayern



Sachbeschädigungen durch Graffiti – Zeugenaufruf

HENGERSBERG, LKR. DEGGENDORF. In Hengersberg wurden am Mittwoch, 26.05.2021 und am Donnerstag, 27.05.2021, an mehreren Gebäuden aufgesprühte Hakenkreuze festgestellt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 26.05.2021, sprühte ein Unbekannter an die Wand eines Gebäudes in der Passauerstraße ein Hakenkreuz und die Zahlen „1312“. Am Donnerstag, 27.05.2021, wurde an zwei Gebäuden in der Bahnhofstraße Hakenkreuze und weitere nationalsozialistische Symbole festgestellt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geht die Kriminalpolizei davon aus, dass die Schmierereien von dem oder den gleichen Tätern angebracht wurden.



Die Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Personen die sachdienlichen Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Straubing, Tel. 09421/868-0, in Verbindung zu setzen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Johann Lankes, Tel. 09421/868-1012

Veröffentlicht am 27.05.2021, 14.33 Uhr