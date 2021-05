27.05.2021, PP Niederbayern



Mögliches verdächtiges Ansprechen von Kindern – erneuter Zeugenaufruf der Kripo Landshut

WALLERSDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Mit Hochdruck ermittelt derzeit die Landshuter Kripo in einem mutmaßlichen Fall von verdächtigem Ansprechen eines Kindes.

Vergangenen Freitag, 21.05.2021, gegen 18.30 Uhr, befanden sich drei Kinder auf dem Spielplatz in der Nähe der Deggendorfer Straße. Den Schilderungen eines neunjährigen Mädchens zufolge soll der Fahrer eines rechtsgesteuerten Kombis am Spielplatz angehalten und versucht haben, dass Mädchen am Arm in das Fahrzeug zu ziehen. Aufgrund der Gegenwehr sei es dem Mädchen gelungen, sich loszureißen, der Fahrer entfernte sich in unbekannte Richtung.



Der Fahrer wird nach Angaben des Mädchens auf ca. 45 Jahre geschätzt, kräftige Statur, bräunliche Gesichtsfarbe, nackenlange Haare, 3-Tage-Bart, er sei mit einer schwarzen Trainingshose, schwarzem Pulli bekleidet gewesen, er soll eine schwarze Mütze getragen haben.



Kripo sucht dringend einen Passanten mit hellblauen Regenschirm als Zeugen

Aufgrund der Auswertung einer Videokamera ist unmittelbar, nachdem der Fahrer sich vom Spielplatz entfernt haben soll, eine Person mit einem hellblauen Regenschirm zu erkennen. Diese Person wird gebeten, sich als Zeuge mit der Kripo Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.



Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Fahrer möglicherweise von seinem weiteren Vorhaben Abstand genommen hat, nachdem er diesen Zeugen in seine Richtung kommen sah.



