25.05.2021, PP Niederbayern



Sachbeschädigung am Pkw eines Kommunalpolitikers

SALCHING, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Samstag, 22.05.2021 und am Sonntag, 23.05.2021, stellte ein Kommunalpolitiker aus dem Landkreis Straubing-Bogen fest, dass an seinem Fahrzeug die Luft aus einem Reifen entweicht. Die Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen übernommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass zumindest in einem Fall ein Reifen des Pkw durch einen spitzen Gegenstand beschädigt wurde. Im zweiten Fall ist eine Manipulation an einem weiteren Reifen nicht auszuschließen. Das Fahrzeug war in beiden Fällen im Bereich Außerhienthal abgestellt. Die Kriminalpolizei Straubing ermittelt gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung und wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.



Die Kriminalpolizei sucht Zeugen die am Wochenende vom 21.05.2021 bis 23.05.2021 im Bereich Außerhienthal verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienlichen Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Straubing, Tel. 09421/868-0.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Johann Lankes, Tel. 09421/868-1012

Veröffentlicht am 25.05.2021, 15.54 Uhr