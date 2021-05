25.05.2021, PP Niederbayern



Mögliches Verdächtiges Ansprechen von Kindern – Kripo Landshut sucht Zeugen

WALLERSDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU. In einem Fall von möglichem verdächtigen Ansprechen von Kindern ermittelt derzeit die Landshuter Kripo.

Vergangenen Freitag, 21.05.2021, gegen 18.30 Uhr, befanden sich drei Kinder im Alter zwischen neun und 11 Jahren auf dem Kinderspielplatz Nähe der Deggendorfer Straße/Vierhöfener Weg. Als sich ein neunjähriges Mädchen gerade am Spielplatzrand befand, hielt ihren Angaben nach ein Fahrzeug an und der Fahrer habe versucht, das Mädchen am Arm in das Fahrzeug zu ziehen.

Aufgrund der Gegenwehr des Mädchens habe der Fahrer sein Vorhaben aufgegeben und sei in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zeugenaufruf

Nach Aussagen des Mädchens wird der Fahrer, vermutlich eines Kombis mit Rechtssteuerung, folgendermaßen beschrieben:



Ca. 45 Jahre alt, kräftige Statur, bräunliche Gesichtsfarbe, nackenlange Haare, 3-Tage-Bart, er war vermutlich mit einer schwarzen Trainingshose, schwarzem Pulli bekleidet, zudem er trug eine schwarze Mütze.



Passanten bzw. Verkehrsteilnehmer, die sich am vergangenen Freitag, 21.05.2021, in der Nähe des Spielplatzes an der Deggendorfer Straße befanden und gegen 18.30 Uhr einen derartigen Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder der Polizeiinspektion Landau a.d. Isar, Tel. 09951/9834-0, in Verbindung zu setzen.



Hinweis des Polizeipräsidiums Niederbayern

Die Polizei geht jedem Hinweis nach, wenn es um „verdächtiges Ansprechen von Kindern“ geht. Das können wir aber nur, wenn wir tatsächlich und möglichst zeitnah von solchen Vorfällen erfahren. Handeln Sie bitte nicht vorschnell und nicht ohne vorher mit der Polizei gesprochen zu haben.

Eine Meldung besorgter Eltern, die „nur“ für eine geschlossene Gruppe innerhalb einschlägig bekannter Messengerdienste gedacht war, wird möglicherweise nie innerhalb der Gruppe bleiben, eine Verbreitung solcher Meldungen über die betroffenen Gebiete hinaus ist in der Regel vorprogrammiert und können u. U. für weitere Verunsicherung sorgen.



Veröffentlicht: 25.05.2021, 12.55 Uhr

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014