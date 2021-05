20.05.2021, PP Niederbayern



Schleierfahnder stellen ein Kilo Kokain sicher

PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Am Dienstag, 18.05.2021, gegen 17.50 Uhr, kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau in einem ICE kurz vor Plattling eine Frau und fanden bei ihr eine Päckchen mit Kokain.

Die 46-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen saß im ICE Richtung Passau. Bei der Kontrolle ihres Rucksackes fanden die Schleierfahnder ein in Frischhaltefolie verpacktes Päckchen. Bei einer näheren Kontrolle des Päckchens stellte sich heraus, dass es sich bei dem Inhalt um Kokain handelte. Die Frau wurde festgenommen. Das sichergestellte Kokain hatte ein Gewicht von einem Kilogramm. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Deggendorf in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf.



Die 46-Jährige wurde am 19.05.2021 der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Deggendorf vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachtes des Handels mit Kokain in nicht geringer Menge. Die Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei weisen darauf hin, dass die Frau das Kokain ins Ausland transportieren wollte.



Veröffentlicht am 20.05.2021, 14.6 Uhr