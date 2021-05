18.05.2021, PP Niederbayern



Drogenhändler festgenommen

LKRS. PASSAU. Ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Passau geriet ins Visier von Rauschgiftermittlern. Am Freitag wurde er festgenommen.



Ein Teil der sichergestellten Gegenstände. Quelle: Kriminalpolizei Passau

Seit Anfang des Jahres ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Passau im Zusammenhang mit Drogenhandel im nordöstlichen Landkreis Passau. Intensive Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass am Freitag (14.05.2021) ein weiteres Drogengeschäft stattfinden sollte. Bei dieser Gelegenheit wurden fünf Personen vor Ort vorläufig festgenommen. Das Amtsgericht Passau erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 23-jährigen Haupttäter. Er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Die übrigen vier Tatbeteiligten wurden nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder entlassen.



Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung beim 23-jährigen Haupttäter konnten insgesamt rund 5kg Marihuana sowie mehrere Waffen, Bargeld und weitere Beweismittel sichergestellt werden.





Veröffentlicht am 18.05.2021, 15:15 Uhr