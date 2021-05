17.05.2021, PP Niederbayern



Einbruch in Rathaus - Zeugenaufruf

TITTLING (LKRS. PASSAU). Am vergangenen Wochenende wurde in das Rathausgebäude der Verwaltungsgemeinschaft Tittling eingebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zwischen Freitag (14.05.21) und Sonntag (16.05.21) sind ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Innere des Rathauses gelangt. Dort durchwühlten sie mehrere Büros. Zwei Tresore wurden gewaltsam geöffnet. Ein mehr als 200 kg schwerer Tresor wurde über ein Fenster abgeseilt und mit einem Fahrzeug abtransportiert. In dem Tresor befanden sich Dokumente, Datenträger sowie Bargeld und andere Gegenstände. Der Gesamtschaden dürfte sich schätzungsweise im unteren 5-stelligen Bereich bewegen, konnte bislang jedoch noch nicht abschließend beziffert werden.



Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bereits vor Ort Spuren gesichert. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer zwischen Freitag, 12:00 Uhr und Sonntag, 17:30 Uhr im Bereich des Tittlinger Rathauses am Marktplatz verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich unter 0851/9511-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Passau zu melden.





Veröffentlicht am 17.05.2021, 11:45 Uhr