05.05.2021, PP Niederbayern



Erneute Baumbesetzung in Passau

PASSAU. Umweltaktivisten besetzten in den frühen Morgenstunden zwei Bäume an der Passauer Ortspitze.

Umweltaktivisten hatten bereits am Montag einen Baum am Karolinenplatz besetzt und entsprechend Plakate mit Forderungen an die Stadt Passau aufgehängt. Heute Morgen (05.05.) haben erneut mehrere Personen zwei Bäume besetzt, dieses Mal an der Passauer Ortspitze. Die Polizeiinspektion Passau ist bereits zur Betreuung der Versammlung vor Ort und steht in engem Austausch mit Verantwortlichen der Stadt Passau. Aktuell befinden sich 4 Personen auf zwei Bäumen verteilt, weitere Versammlungsteilnehmer befinden sich in der Nähe am Boden.



Medien-Kontakt vor Ort: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, Maximilian Bohms, POK, 09421/868-1013

Veröffentlicht am 05.05.2021, 10:47 Uhr