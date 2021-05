04.05.2021, PP Niederbayern



Straubinger Polizist zieht Jugendlichen aus der Donau

STRAUBING. Am Sonntagabend konnte ein 17-Jähriger leicht verletzt aus der Donau gerettet werden.

Eine Rettungsaktion nahe der Straubinger Insel Gstütt endete am Sonntag gegen 21:30 Uhr gerade noch glimpflich. Ein 17-Jähriger aus Straubing befand sich in den kalten Gewässern der Donau in der Nähe der Schloßbrücke. Eine entsprechende Mitteilung an die Einsatzzentrale der Polizei setzte der 17-Jährige kurz zuvor noch selbst ab. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienste und Wasserwacht wurden alarmiert. Ein 27-jähriger Polizeihauptmeister der Polizeiinspektion Straubing sprang kurzerhand ins Wasser und konnte den 17-Jährigen einige Meter flussabwärts aus der 14 Grad kalten Donau ans Ufer ziehen. Der Polizeibeamte blieb bei der Rettungsaktion unverletzt. Der 17-Jährige kam mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus.







Veröffentlicht am 04.05.2021, 14:25 Uhr