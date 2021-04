29.04.2021, PP Niederbayern



Gefälschte Corona-Testnachweise bei Kontrolle vorgezeigt

PASSAU. Vier gefälschte Testnachweise festgestellt.

Am Mittwochnachmittag (28.04.2021) kontrollierten Passauer Grenzpolizisten auf der BAB A 3 in Fahrtrichtung Regensburg einen Pkw mit rumänischer Zulassung. Das Fahrzeug war mit vier Personen besetzt. Bei der Kontrolle händigten die vier Personen neben ihren Personaldokumenten einen Testnachweis für einen negativen PCR-Test aus. Bei der genaueren Überprüfung der Testnachweise stellten die Beamten Unregelmäßigkeiten fest.



Ermittlungen beim Labordienstleister ergaben, dass der bei den vier vorgelegten Testnachweisen aufgedruckte QR-Code von einer anderen, nicht anwesenden Person stammt. Die gefälschten Testnachweise wurden sichergestellt und die zwei Frauen im Alter von 21 und 24 Jahren und die beiden Männer im Alter von 33 und 41 Jahren angezeigt.



Bei dem 41-Jährigen wurde zudem noch ein verbotenes Pfefferspray aufgefunden. Alle Personen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.



