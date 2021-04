29.04.2021, PP Niederbayern



Tankstelle überfallen

EGGENFELDEN – LKRS. ROTTAL-INN. Bei einem Überfall auf eine Tankstelle erbeutete ein unbekannter Täter am Abend des Mittwoch (28.04.2021) einen vierstelligen Geldbetrag. Die überfallene Tankstellenangestellte blieb glücklicherweise unverletzt.

Kurz vor 20 Uhr betrat am Mittwoch ein Mann die Tankstelle am Kaufland in der Lindhofstraße in Eggenfelden, ging zum Kassenbereich, hielt der dort aufhältlichen Angestellten ein Messer vor und forderte Geld. Die 43-jährige Frau aus dem Landkreis Rottal-Inn händigte dem Täter einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag aus. Der Mann flüchtete danach zu Fuß aus der Tankstelle in unbekannte Richtung. Die Frau blieb bei dem Überfall glücklicherweise unverletzt.



Sofort nach Bekanntwerden der Tat leiteten die Polizeieinsatzzentrale Niederbayern in Straubing und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Eggenfelden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suche nach dem Täter blieb bis zum jetzigen Zeitpunkt allerdings ohne Ergebnis.



Vor Ort nahmen am Tatort noch am Abend Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kripo Passau ihre Arbeit auf. Die bitten jetzt auch um Mithilfe der Bevölkerung. Der Täter wird wie folgt beschrieben:



Männlich, mittleres Alter (schwer schätzbar), markante leuchtend blaue Oberkörperbekleidung mit Kapuze (übergezogen), schwarz-weiße Jogginghose, trug weiße FFP2-Maske, darunter evtl. dunklen Schal, war mit einem sog. (Butterfly-)Messer bewaffnet, sprach bayerisch.



Wer konnte den Täter am Mittwoch kurz vor 20 Uhr vor dem Überfall im Umfeld um die genannte Tankstelle in Eggenfelden beobachten? Wer hat den Mann nach der Tat flüchten sehen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten oder zu dem Überfall machen? Hinweise hierzu werden unter der Tel.-Nr. 0851/9511-0 an die Kripo Passau erbeten.





Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Klaus Pickel, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 29.04.2021 um 01.30 Uhr