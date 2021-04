26.04.2021, PP Niederbayern



Enkeltrickbetrüger nehmen Seniorin hohen Geldbetrag ab – Nachtragsmeldung

KIRCHBERG I. WALD, LKR. REGEN. Dreiste Enkeltrickbetrüger haben am Mittwoch, 20.04.2021, in Kirchberg i. Wald eine Rentnerin um mehrere tausend Euro gebracht.

Kripo sucht nach weinrotem Citroen und Ducato Kastenwagen

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat im Zuge ihrer Ermittlungen nun neue Erkenntnisse zu dem Betrugsfall um bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu einem weinroten Citroen, eventuell Typ C 1.



In Tatortnähe sind scheinbar Mann und eine Frau aus dem Fahrzeug ausgestiegen, die Frau hatte längere, dunkle Haare. Hinter dem weinroten Citroen parkte kurzzeitig, mit großer Wahrscheinlichkeit gegen 15.30 Uhr, ein weißer Fiat Ducato Kastenwagen, es könnte sich u. U. um einen Paketdienstfahrer gehandelt haben.



Sachdienliche Hinweise zu dem weinroten Citroen werden an die Polizeiinspektion Regen, Tel. 09921/9408-0, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.



Der Fahrer des Fiat Ducato wird als Zeuge dringend benötigt und wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-0.

Veröffentlicht: 26.04.2021, 15.40 Uhr