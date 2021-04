26.04.2021, PP Niederbayern



Enkeltrickbetrüger bringen Seniorin um viel Geld

KIRCHBERG I. WALD, LKR. REGEN. Erneut habe dreiste Enkeltrickbetrüger zugeschlagen - eine 88-jährige Rentnerin hat eine größere Bargeldsumme an eine unbekannte Frau übergeben.

Bereits am vergangenen Mittwoch (21.04.2021) erhielt die Rentnerin mehrerer Anrufe von ihrer vermeintlichen Enkeltochter. Angeblich sei diese in einen Verkehrsunfall verwickelt und bräuchte dringend eine größere Bargeldsumme.



In der Annahme, es würde sich tatsächlich um die Enkeltochter handeln erschien wie zuvor vereinbart, am Nachmittag eine gewisse Frau König um das Geld in Empfang zu nehmen. Letztendlich übergab die Seniorin in einem Kuvert einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag an die unbekannte Frau.



Die unbekannte Geldabholerin wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, etwa 155 cm groß, schulterlange wellige Haare, die Frau sprach Hochdeutsch, bekleidet war sie mit einer Jeans und einem weinroten Pullover.



Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge im Bereich Wolfau, Raindorf und Laiflitz, werden erbeten an die Polizeiinspektion Regen, Tel. 09921/9408-0, oder jede andere Polizeidienststelle.



Schützen Sie sich vor Betrug und Diebstahl

Immer wieder versuchen dreiste Betrüger an Ihre Ersparnisse zu gelangen. Wie der vorliegenden Fall erneut zeigt, versuchen die Betrüger mit unterschiedlichsten Maschen an Ihr Erspartes zu gelangen.



Die Polizei appelliert deshalb:

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen, denn Vornamen können u. Um. Hinweise auf Ihre Lebensalter geben

Legen Sie auf, wenn sich der Anrufer nicht selbst vorstellt und Sie seinen Namen raten sollen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie am Telefon um Geld gebeten werden.

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer zurück.

Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 26.04.2021, 09.10 Uhr