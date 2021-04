19.04.2021, PP Niederbayern



Schmierschrift an Einkaufsmarkt - Zeugenaufruf

VIECHTACH, LKR. REGEN. Am Samstag, 10.04.2021, wurde an einem Lebensmittelmarkt eine antisemitische Schmierschrift festgestellt. Die Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen übernommen.

Der oder die bisher unbekannten Täter brachten in der Nacht von Freitag auf Samstag, 10.04.2021, an verschiedenen Stellen an der Front eines Lebensmittelmarktes in der Schmidstraße eine antisemitische Schmierschrift an. Die Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen übernommen und ermittelt wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung.



Zeugen die verdächtigte Personen in der Nacht von Freitag auf Samstag, 10.04.2021, in der Nähe des Lebensmittelmarktes in der Schmidstraße gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Straubing, Tel. 09421/868-0, in Verbindung zu setzen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Johann Lankes, Tel. 09421/868-1012

Veröffentlicht am: 19.04.2021 um: 13:22 Uhr