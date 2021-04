19.04.2021, PP Niederbayern



Einbruch in Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft - Zeugenaufruf

MITTERFELS, LKR. STRAUBING-BOGEN. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 16.04.2021, brachen bisher unbekannte Personen in das Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft Mitterfels ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Einbruchs.

Aufgrund der vorgefundenen Spuren gehen die Ermittler davon aus, dass mindestens zwei Personen über ein Fenster in ein Büro des Verwaltungsgebäudes auf dem Gelände der Burg Mitterfels eingebrochen sind. Die Einbrecher öffneten gewaltsam den im Büro stehenden Tresor, aus dem Tresor wurde ein hoher vierstelliger Eurobetrag entwendet. Durch den Einbruch entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.



Die Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 16.04.2021, auf dem Burggelände oder in der Nähe der Burg Mitterfels verdächtige Personen oder Fahrzeug gesehen. Sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei Straubing, Tel. 09421/868-0.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Johann Lankes, Tel. 09421/868-1012

Veröffentlicht am: 19.04.2021 um: 11:04 Uhr