„Falsche Schwiegertochter“ – Callcenterbetrüger bringen Seniorin um viel Bargeld

ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Am vergangenen Freitag, 16.04.2021, haben erneut sog. Callcenterbetrüger zugeschlagen. Sie ergaunerten bei einer 78-jährigen Rentnerin mehrere tausend Euro.

Die angebliche Schwiegertochter rief bei der Rentnerin an und forderte dringend Bargeld für die Anzahlung einer Eigentumswohnung. Auf diese Weise könne sie sich beim Notar viel Geld sparen, so die Anruferin. Der Rentnerin erklärte man am Telefon, dass in Kürze ein Mitarbeiter des Notariats mit dem Namen „Weiß“ vorbeikommen würde um das Geld abzuholen. Gegen 17.00 Uhr übergab die Seniorin schließlich dem unbekannten Mann an der Haustüre einen niedrigen fünfstelligen Betrag.



Von dem Abholer liegt eine vage Beschreibung vor. Er wird auf ca. 18 Jahre alt geschätzt, ca. 165 cm groß, schlank, bekleidet war er mit einer grauen Jacke, graue Baseballkappe, er trug auffälligen Schmuck.



Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, die kurz nach der Tat eingeleitet wurden, verliefen ohne Ergebnis.



Seien Sie misstrauisch – Warnsignale am Telefon

Der Anrufer beginnt das Gespräch mit einer Art „Ratespiel“ („Rate mal, wer am Telefon ist!“).

Sie sind sich nicht sicher, ob eine anrufende Person die ist, die sie zu sein behauptet. Es kann sich um eine vorgetäuschte Verwandtschaft handeln, aber auch eine Berufsgruppe („Polizei“, „Rechtsanwältin“/“Rechtsanwalt“) kann vorgetäuscht werden.

Bei einem Anruf wird Ihnen im Telefondisplay 110 angezeigt- die Polizei ruft Sie niemals unter dieser Nummer an.

Der Anrufer benötigt kurzfristig und schnell Hilfe in Form von Bargeld, kann dies aber nicht persönlich abholen.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch, sobald Sie sich jemand nach Ihren finanziellen Verhältnissen erkundigt.

