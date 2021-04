14.04.2021, PP Niederbayern



Durchsuchungsaktion bei mehreren Objekten

NIEDERBAYERN/OBERPFALZ. Umfangreiche Ermittlungen im Umfeld eines Waffenhändlers mündeten am Dienstagvormittag (13.04.2021) in einer koordinierten Durchsuchungsaktion.

Ermittlungen

Ein Waffenhändler aus dem niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen geriet im November 2020 ins Visier der Ermittler, weil bei der Straubinger Kriminalpolizei ein anonymer Hinweis über mögliche Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz einging. Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Straubing erhärteten diesen Verdacht. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Straubing wurden Durchsuchungsbeschlüsse für mehrere private und gewerbliche Räumlichkeiten erwirkt. Gemeinsam mit Kriminalbeamten aus Regensburg, dem Bayerischen Landeskriminalamt und Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei waren bei der Aktion am Dienstag insgesamt rund 100 Beamte im Einsatz, um 9 Objekte in Niederbayern und der Oberpfalz nach Beweismitteln für das Verfahren zu durchsuchen.

Durchsuchung

Der Großteil der aufgefundenen Waffen war rechtlich unbedenklich. Die Landratsämter Straubing-Bogen und Regensburg überprüfen die Feststellungen, insbesondere hinsichtlich der räumlichen Gegebenheiten, auf etwaige Verstöße. Da außerdem bei einigen aufgefundenen Schusswaffen Ungereimtheiten bezüglich der Registrierung festgestellt wurden, sind weitere Ermittlungen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörden erforderlich. Drei Schusswaffen wurden polizeilich wegen möglicher besitz- und aufbewahrungsrechtlicher Verstöße sichergestellt. Darüber hinaus wurden drei Tierfelle wegen eines Verstoßes gegen das Artenschutzgesetz sichergestellt.





Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Straubing in Zusammenarbeit mit den zuständigen Sicherheitsbehörden und der Staatsanwaltschaft Straubing geführt.





Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, Maximilian Bohms, POK, 09421/868-1013

Veröffentlicht am 14.04.2021, 12:35 Uhr