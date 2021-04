09.04.2021, PP Niederbayern



Polizeidienststelle beschädigt

DINGOLFING (LKRS. DINGOLFING-LANDAU). Am Donnerstagabend wurde das Dienstgebäude der Polizeiinspektion Dingolfing von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 21:45 Uhr hörten Beamte der Polizeiinspektion Dingolfing mehrere laute Knallgeräusche. Bei der Überprüfung des Dienstgebäudes wurden an der Südostseite frische Beschädigungen festgestellt. In der Folge wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Bislang liegen jedoch keine Täterhinweise vor.



Die Jalousie und das dahinterliegende Fenster sowie Teile der Hausfassade wurden offenbar von mehreren Steinen getroffen. In Absprache mit dem Bayerischen Landeskriminalamt ist derzeit davon auszugehen, dass die Steine mit großer Wucht geworfen oder mit einer Zwille geschossen wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.





Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter 0871/9252-0 bei der Kriminalpolizei Landshut zu melden.





Veröffentlicht am 09.04.2021, 13:00 Uhr