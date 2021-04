31.03.2021, PP Niederbayern



Rollerfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

REGEN - LKRS: REGEN. Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2135 (Regen-Deggendorf) wurde der Fahrer eines Leichtkraftrollers tödlich verletzt.

Der 41-jährige Mann aus dem Landkreis Regen war gerade mit seinem Leichtkraftrad von der B 85 in Fahrtrichtung Deggendorf abgebogen, als es etwa 300 Meter nach der Abzweigung zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Pkw-Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Rollerfahrer zusammengestoßen. Dieser erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Noch an der Unfallstelle wurde vergeblich versucht, den Rollerfahrer zu reanimieren.



Der 53-jährige Pkw-Fahrer und sein Beifahrer blieben beim Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Zudem wurde ein Gutachter mit der Spurensicherung an der Unfallstelle beauftragt.



Die Staatsstraße in Richtung Deggendorf war nach dem Unfall für ca. 4 Stunden total gesperrt. Die Betreuung der Unfallbeteiligten bzw. der Angehörigen wurde durch Kriseninterventionsteams übernommen.





Medienkontakt: Polizeiinspektion Regen, Tel.: 09921/9408-0

Veröffentlicht am 31.03.2021 um 21.55 Uhr