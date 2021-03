26.03.2021, PP Niederbayern



Start der Motorradsaison 2021

NIEDERBAYERN: Nachdem die meisten Motorräder von April bis Oktober zugelassen sind, steht pünktlich zum Beginn der Osterfeiertage der Start der Motorradsaison 2021 an. Das Polizeipräsidium Niederbayern rechnet insbesondere wegen der frühlingshaften Wetterverhältnisse mit viel Zweirad-Verkehr in den kommenden Tagen.

Verkehrsunfalllagebild

Beeinflusst durch die Pandemie startete die Motorradsaison im vergangenen Jahr später als gewöhnlich. Mit 813 Motorradunfällen konnte das Polizeipräsidium Niederbayern einen Rückgang um 17% verzeichnen. Zahlreiche schwere Unfälle ereigneten sich im zurückliegenden Jahr bereits zum Saisonstart. Dabei sind Motorradfahrer im Straßenverkehr wesentlich stärker gefährdet als Autofahrer. Im Gegensatz zum Pkw bietet das Motorrad keine Knautschzone und nahezu jeder Motorradunfall ist für den Kradfahrer mit Verletzungen verbunden. Erfreulicherweise sank die Anzahl Verletzter um 19% von 909 auf 739. Dagegen verstarben 2020 mit 27 Getöteten leider doppelt so viele Motorradfahrer wie im Jahr 2019.

Tipps für einen sicheren Saisonstart

Bereits vor der ersten Ausfahrt sollten Biker sich und ihr Motorrad vorbereiten. Beim Motorrad ist insbesondere die Überprüfung von Reifen, Bremsen und Beleuchtung wichtig. Der Fahrer selbst sollte auf eine gut sichtbare Schutzkleidung achten. Anderen Verkehrsteilnehmern fällt es oftmals schwer, die Geschwindigkeit herannahender Motorräder einzuschätzen, vorausgesetzt, dass sie überhaupt ausreichend sichtbar sind. Dieser Gefahr sollten sich die Biker insbesondere zu Beginn der Saison besonders bewusst sein.



Eine mangelhafte Fahrtechnik birgt ebenfalls Risiken für Motorradfahrer. Ein Fahrfehler kann fatale Folgen haben. Insbesondere Fahrsicherheitstrainings, insofern sie stattfinden können und dürfen, stellen eine hervorragende Möglichkeit dar, um sich wieder an das Motorrad und insbesondere das Fahr- und Bremsverhalten zu gewöhnen.

Risikofaktoren

Eine schnelle und riskante Fahrweise, insbesondere an unübersichtlichen Stellen, ist einer der Hauptrisikofaktoren für Unfälle mit Motorradfahrern. Darüber hinaus zeichnete sich bereits 2020 ein Trend zu immer mehr vorschriftswidrigen Umbauten an den Krafträdern ab. Schneller und lauter ist hier oftmals die Devise. Leider geht ein solcher Umbau häufig mit einer nicht unerheblichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit des Fahrzeugs einher. Um das nicht von der Hand zu weisende erhöhte Verletzungsrisiko für Motorradfahrer aufgrund der fehlenden Knautschzone nicht unnötig zu verschärfen, appelliert das Polizeipräsidium Niederbayern an alle Motorradfahrer, umsichtig und sorgsam in die neue Saison zu starten und von unzulässigen Tuning-Maßnahmen Abstand zu nehmen.

Die niederbayerische Polizei wird auch 2021 wieder verstärkt Motorradfahrer im Hinblick auf überhöhte Geschwindigkeit und technische Manipulationen am Kraftrad kontrollieren. Insbesondere die Spezialisten der Kontrollgruppe Motorrad kommen hierbei verstärkt zum Einsatz.



Das Polizeipräsidium Niederbayern wünscht allen Motorradfahrern und –fahrerinnen eine unfallfreie und schöne Motorradsaison 2021.



Veröffentlicht am 25.03.2021, 13:57 Uhr