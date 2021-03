24.03.2021, PP Niederbayern



Mann tödlich verunglückt

DEGGENDORF, LKR. DEGGENDORF. Am Mittwochmorgen, 24.03.2021, wurde ein Mann tot aufgefunden, die Kriminalpolizei geht von einem tödlichen Unfall aus.

Die Polizei erhielt gegen 06.20 Uhr die Mitteilung, dass ein Mann mit Verletzungen in einer Garage liegt und nicht mehr ansprechbar ist. Der Notarzt konnte am Einsatzort trotz der Reanimationsversuche des Rettungsdienstes nur noch den Tod des 45-jährigen Mannes feststellen. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Straubing hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf die Ermittlungen übernommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geht die Kriminalpolizei davon aus, dass der 45-Jährige in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sein Wohnhaus verlassen hat, im Außenbereich ohne Fremdbeteiligung stürzte und sich dabei die tödlichen Verletzungen zuzog.



Veröffentlicht am: 24.03.2021