23.03.2021, PP Niederbayern



Brandfall mit hohem Sachschaden

HAUZENBERG (LKRS. PASSAU). Am Dienstag (23.03.2021) brannte in den frühen Morgenstunden eine Arbeitshalle in Glotzing bei Hauzenberg.

Ein aufmerksamer 63-jähriger Hauzenberger alarmierte am Dienstag gegen 03:45 Uhr Feuerwehr und Polizei, weil im Ortsteil Glotzing ein Brand zu erkennen war. Die Arbeitshalle eines Sägewerks stand dort in Vollbrand, eingelagerte Maschinen wurden vollständig zerstört. Im Keller der Halle befindliche Öltanks waren von dem Feuer nicht betroffen. Die völlig ausgebrannte Halle wurde nach Abschluss der Löscharbeiten abgerissen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 250.000€. Verletzte gab es bei dem Brand nicht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte der Brand aufgrund eines technischen Defekts einer Holzverarbeitungsmaschine ausgebrochen sein.



Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, Maximilian Bohms, POK, 09421/868-1013

Veröffentlicht am 23.03.2021, 13:30 Uhr