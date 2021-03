23.03.2021, PP Niederbayern



Tödlicher landwirtschaftlicher Unfall

SCHWARZACH, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Montag, 22.03.2021, kam es am späten Nachmittag zu einem tragischen Unfall. Ein 63-jähriger Mann stürzte in einen Brunnenschacht und verstarb. Die Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen übernommen.

Der 63-Jährige wollte einen auf seinem Grundstück liegenden Brunnenschacht überprüfen. Da er längere Zeit nicht zurückkehrte begab sich ein Angehöriger gegen 17.30 Uhr auf die Suche nach dem 63-Jährigen und fand ihn im Brunnenschacht. Die verständigten Rettungskräfte konnten den 63-Jährigen nur noch Tod aus dem Brunnen bergen.



Die Kriminalpolizei Straubing führt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der 63-Jährige alleinbeteiligt in den Schacht stürzte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.



