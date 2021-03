20.03.2021, PP Niederbayern



Fahndungswiderruf - 51-jähriger Mann wohlbehalten angetroffen

GDE. NEUBURG A. INN / LKR. PASSAU: Der seit Donnerstag vermisste Hr. Zach wurde wohlbehalten aufgefunden.





Der seit Donnerstag, 19.03.2021, von zuhause abgängige Hr. Zach kam am Freitag, 20.03.2021 in den frühen Morgenstunden selbstständig von sich aus wieder nach Hause.



Nach ärztlicher Untersuchung von Hr. Zach und Abklärung des näheren Sachverhaltes konnte Hr. Zach zuhause verbleiben.



Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Wir bedanken uns bei den Medien für die Unterstützung und bitten zugleich darum, jegliche personenbezogenen Daten und auch das Lichtbild des Vermissten von den Servern zu löschen.



Herzlichen Dank auch an die Bevölkerung für die Mithilfe bei der Fahndung durch übermittelte Zeugenhinweise.







Medienkontakt: PP Niederbayern, Einsatzzentrale, EPHK Held, Tel. 09421/868-1410.

Veröffentlicht am 20.03.2021, 04.15 h