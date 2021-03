19.03.2021, PP Niederbayern



Ausfall der Telefonverbindungen zu den Telefonvermittlungen behoben

NIEDERBAYERN. Am Freitag, 19.03.2021, wurde am späten Vormittag eine Störung in den Telefonvermittlungen der Polizeidienststellen in Niederbayern festgestellt.

Der Fehler wurde inzwischen behoben.



Das Bayerischen Landeskriminalamt hat mittlerweile die Störung behoben. Die Telefonvermittlungsstellen der niederbayerischen Polizeidienststellen sind wieder in Funktion und uneingeschränkt verfügbar.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, EPHK Anton Pritscher,

Tel. 09421/868-1410

Veröffentlicht am: 19.03.2021 um: 18:25 Uhr